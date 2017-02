“Ya estoy cansado, déjenme trabajar”: Alza la voz recaudador de rentas a manifestantes

CAMARGO.- El recaudador de rentas de Camargo, licenciado Raúl Aguilar Padilla, tronó contra manifestantes de Camargo, luego de que la mañana de ayer tomaran las oficinas y los invitaran a salir a él y a su personal.

El funcionario estatal, siempre con tono amable se dirigió hacia los líderes de los manifestantes, quienes ya de por sí se encontraban molestos por la presencia de la policía estatal en el edificio. A las 8 de la mañana de ayer fue tomado el edificio, saliendo el personal de recaudación, la mayoría se quedó enfrente como esperando una indicación de la superioridad.

A las 11 de la mañana ingresó una comisión de manifestantes encabezada por el licenciado Francisco Barajas a dialogar con el recaudador y el comandante de la policía estatal. –“Por qué mandaste traer la policía Raúl, porque pides apoyo?, cuestionó el licenciado Barajas, a lo que el recaudador respondió: -“Yo no pedí ningún apoyo, a mí se me ordena dar el apoyo a la ciudadanía”, esbozó de nuevo el recaudador. –“Ocupas tú éste apoyo?, tú puedes decir que se retiren ellos?, -“si no se nos permite dar el servicio no se qué determinaciones tomen en Chihuahua, yo soy servidor público y estoy cumpliendo con mi deber, ya se los he dicho como 200 veces, es la verdad, estoy desesperado, definitivamente, de que no nos dejen trabajar”,- explicó el recaudador.

Al final los manifestantes dijeron que si hay represión seguirán las manifestaciones, por ello lo mejor fue que los dejaran bloquear ayer, no era necesario hacer el llamado a la ciudadanía para hacer mano cadena y evitar un enfrentamiento mayor.