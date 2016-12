Vin Diesel se disculpó por ofender a reportera

Vin Diesel se disculpó públicamente por haber incomodado a una presentadora durante una entrevista y dijo sólo era para mantener el personaje y hacer divertida la entrevista.

A través de su cuenta de Facebook Vin Diesel aclaró el malentendido con la reportera y dijo que todo era por su papel de Xander Cage el protagonista de la película XXX la cual está por regresar al cine.

“Como todos saben, intento que mis entrevistas sean juguetonas y divertidas, especialmente cuando estoy hablando en la Zona Xander… Pero si he ofendido a alguien, entonces me disculpo porque esa nunca fue mi intención”, publicó, junto con un video del incidente.

Durante la entrevista para hacer promoción a la película este bromeaba y decía: “Dios, eres muy guapa. ¿Me equivoco? Es muy guapa… Salgamos de aquí, vámonos a almorzar… Por Dios, la amo, mírenla qué guapa es”, son solo algunas de las frases que lanzó el actor de 49 años, lo que provocó que eventualmente la periodista diera la entrevista por terminada.

A lo que ella declaró: “Interrumpió la entrevista tres veces. No sabía qué hacer. Me reía todo el rato. Es un poco delicado. Me ha decepcionado, estaba muy ilusionada con la entrevista, preparé muchas preguntas y no conseguí hacérselas porque me interrumpía todo el rato para hablar de mi belleza”.