Se reúne Arturo Zubia con manifestantes en caseta de peaje: No hay que bajar la guardia

CAMARGO.- El presidente municipal de Camargo, Arturo Zubia Fernandez, tuvo una audiencia con por lo menos medio centenar de manifestantes en la caseta de peaje de Camargo ubicada en el kilómetro 73 de la autopista a Delicias.

Ahí escuchó algunos puntos por parte de los manifestantes camarguenses, exigiéndole gestionar la presencia del Diputado Federal Tony Meléndez, la Diputada local Citlalic Portillo y al mismo Gobernador del Estado, Javier Corral.

Zubia Fernandez, se comprometió a realizar las debidas gestiones y en apoyar las manifestaciones pacíficas en contra del gasolinazo.

“Camargo, no debemos de bajar la guardia. Reitero la autenticidad de este movimiento. Demos una muestra de unidad y coraje para que nos escuchen, debemos estar poniendo la muestra, de que no estamos ciegos ni tontos, que no podemos dejarnos engañar por alguien”, dijo el alcalde de Camargo en la reunión.