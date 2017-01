Revela Maribel Guardia el lado oscuro de Joan Sebastian

Toda fan quisiera, de alguna forma, ser la mujer de su artista favorito, en el caso de las seguidoras de Joan Sebastian, seguro soñaban con sus serenatas, sus riquezas y su gran fama de hombre cumplidor.

Sin embargo, Maribel Guardia habla de lo difícil que es vivir dependiendo de un machista.

“Cuándo estaba enamorado era un pan de Dios, un amor, pero cuando vivimos juntos ya no era padre, era extremadamente celoso, si salía una película mía me dejaba de hablar, incluso no me dirigía la palabra por tres días o más” menciona la vedette.

A ello se agrega que cuándo nació su hijo Julián decidió irse a trabajar a los tres meses de nacido, lo que provocó la ira del cantante.

“Yo nunca quise depender económicamente de él, siempre me gustó ganar mi dinero y trabajar, pero como que él quería que me retirara”, termina declarando Maribel Guardia.