Rafa Márquez por la creación del sindicato de futbolistas mexicanos

Los futbolistas mexicanos parecen tener tantos derechos laborales como un esclavo estadounidense en un plantío de algodón antes de la Guerra de Secesión. El ‘Pacto de Caballeros’ el Draft, la falta de pagos etc. son sólo algunos de los problemas que enfrenta el jugador profesional en México.

Esta tarde Rafael Márquez Álvarez, ícono del futbol nacional, el Barcelona y actual capitán del Atlascomentó en conferencia de prensa que se está avanzando en la creación de una Asociación del Jugador. Actualmente (si es que no despareció mientras se escribía este texto) existe una Comisión del Jugador, pero dicha institución sirve para dos cosas.

“Estamos en el proceso de armar algo importante de que estén todos conscientes, hasta que no se tenga eso bien armado, se va a hacer realidad. Ya dimos un primer paso, ahora falta tratar de convencer a todos los jugadores, para que sea algo sólido” Dijo el ex capitán del Barcelona.

Rafa puntualizó que no lo hace por él, ya que el ‘Káiser’ se encuentra bastante cómodo, sino por los jóvenes y el grueso de los futbolistas que no gozan de los mismo privilegios. La idea de un sindicato de futbolistas no es nueva pero nunca se ha podido concretar.

Esto ha permitido que en México se realicen una serie de violaciones a los derechos laborales de un futbolista que están prohibidas por la FIFA desde el caso Bosman. Como por ejemplo:

1- Cuando un futbolista termina contrato con un equipo debería de ser dueño de su carta y tener libertad de negociar con el equipo que desee. En México no ocurre así y no existen los ‘agentes libres’

2- Si un futbolista no quiere ir a otra institución su voluntad debería ser respetada. Ya vimos que no el ‘Gullit’ Peña dijo que no iba Chivas por decisión suya y bueno los resultados eran obvios.

3-Si por ejemplo Guillermo Ochoa decidiera regresar a México para jugar con el Cruz Azul, los celestes no sólo deberían pagar el precio de su carta al Málaga (el actual dueño de su ficha), sino que deberían, pedir permiso al América para hacer esa negociación y además darle una cantidad de dinero a las ‘Águilas’. Esto ya que el último club de ‘Memo’ en México fueron los azulcremas.

4- Un futbolista que no tiene contrato vigente no puede ir al Mundial, para prevenir que se vaya al extranjero como agente libre sin que un club mexicano reciba dinero.

5- El Draft. En cualquier parte del mundo un futbolista tiene toda la ventana de transferencias para encontrar equipo. Pero en México tiene unos cuantos días entre que finaliza el torneo y llega la fecha del ‘mercado de piernas’ por la premura de conseguir empleo decenas de jugadores terminan aceptando jugar en equipos en los que no hubieran militado bajo otras circunstancias. O si no aceptan se quedan al menos seis meses sin jugar, como Édgar Gerardo Lugo el semestre pasado.

Un sindicato de futbolistas protegería los derechos laborales del jugador profesional de balompié. Pero no se puede implantar de golpe, pues de acuerdo a palabras del mismo Márquez se está dialogando pero no se puede llegar a un pleito con quienes controlan el futbol mexicano porque ellos también rigen al país.

“Las cosas como son, esto tiene que acabar, estamos en un proceso en donde tratamos de solidificar, que los jugadores ya no tengan miedo de que los congelen. Es un proceso, es algo que tiene ser muy seguro, porque quien rige y quien manda, son los que al final son los que manejan el país en México, no nos podemos pelear con ellos, hay que dialogar con ellos”. Expresó el michoacano.