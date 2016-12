“Qué rápido te curaste mentiroso”: La Volpe a Gignac

Ricardo La Volpe respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre las palabras que le dijo a Gignac y por lo cual inició la pelea el pasado domingo: “Le dije qué rápido te curaste mentiroso”.

Sobre la discusión que derivó en una pelea campal el pasado domingo en la final de fútbol La Volpe dijo que: “Lo de los periodistas en la semana me cayó muy mal, son ‘vende humo’ y amarillistas algunos. Dijeron que había mandado el cuerpo técnico a pegarle al francés… y eso me fastidió; es más, dijeron que fue en una jugada que se vio por video cien mil veces y no lo tocamos”.

Además agregó que al momento de tenerlo cerca le dijo: “En el partido estaba protestando y le grité que no le dolía más la cabeza, que se había curado de un día para el otro, le dije ‘qué rápido que te curaste, mentiroso’. Yo estaba con calentura. Es un jugador importante, pero apretó mucho al árbitro”.

esto fue lo que derivó en la pelea entre ambos y por la cual ambos equipos se enfrascaron en una gresca que se tornó por demás violenta y en la que Ricardo Ferretti no intervino para agredir sino para calmar la situación.

Respecto a si continuará con los azulcremas dijo que su contrato sigue vigente hasta el Clausura 2017 que es en mayo su renovación, agregó que tomará unos días de descanso y regresará el 5 de enero para entrenar con el equipo.