Pronostican panorama difícil para el próximo año por aumento a las gasolinas, podrían aumentar otros productos: CANACO en Camargo

CAMARGO.- Lo que parece ser la última “estocada” del año por parte del Gobierno Federal a la ciudadanía, ha causado una reacción negativa tanto en la población como en la Cámara Nacional de Comercio.

El presidente de la CANACO en Camargo, Héctor Lujan, afirmó que durante todo el año hubo incrementos, pero ninguno como el que se espera en el 2017, que prevén consecuencia inflacionaria en la industria, el campo y el comercio.

“Ahora si es un impacto fuerte. En el año hubo algunos incrementos donde el comercio y la industria había tratado de mantener sus precios, haciendo un sacrificio en sus ganancias, pero ahora si nos va a impactar aunque no quiera la industria. Esto se va a tornar inflacionario y lo peor es que hasta en el campo vamos a tener un impacto, en el sector primario”, dijo Héctor Lujan.

Igualmente aseguro que las Cámaras de Comercio prevén un panorama difícil y duro para el sector comercial e industrial, asegurando que habrá inflación.

“Tenemos comunicación con todas las cámaras y estamos analizando que va a impactar y cuánto va a impactar”, dijo, al mismo tiempo de emitir su postura, al estar en desacuerdo con los múltiples impuestos que se cobran a los ciudadanos.

“Los gobiernos se vuelven recaudatorios, hay impuestos que ni sabemos que los estamos pagando. Pero creo que como empresarios y como comerciantes o como persona, no podemos con la carga y cantidad de impuestos tan grandes y lo vemos desde un nivel municipal hasta el federal, en cuanto ven que no hay dinero, te aumentan los prediales, te aumentan las multas, te aumentan todo. Y no es posible que esa carga la estemos absorbiendo nosotros por un mal manejo de nuestros gobernantes y por la corrupción tan grande que existe en el país”, expresó.

Al mismo tiempo señalo que se planean acciones por parte de la Cámara Nacional de Comercio para ver la posibilidad de frenar el deslizamiento tan fuerte de las gasolinas.