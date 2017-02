Pide regidor que se limpien antecedentes y cancelen órdenes de aprehensión contra manifestantes de Camargo

CAMARGO.- El regidor de la fracción priista, Elí Eleazar González Ramos, hizo un pronunciamiento en el sentido de que era necesario solicitar a la fiscalía y en sí al gobierno del estado limpiar el nombre de los manifestantes que en su momento fueron detenidos por la policía estatal y posteriormente liberados, pero no solo eso, sino que también se cierren las carpetas de investigación que se abrieron en su contra.

Refirió el munícipe que ha estado insistiendo en que se le dé el seguimiento necesario a los acuerdos que hay dentro de cabildo, sobre todo en el pronunciamiento de que a las personas que se manifestaron se les limpie la imagen, a los que fueron aprehendidos, porque es un movimiento social para protestar contra la caseta y la gasolina.

-“Que no se les amague, gobierno del estado dice que están fichados, se les dijo que si reinciden se les va a abrir el proceso, porque ahí están las carpetas, han de saber que su liberación fue arreglo político, a través de los diputados, pero como ayuntamiento tenemos que hacer un pronunciamiento fuerte, para que tenga la fuerza necesaria y no se violen las garantías individuales de las personas que se manifiestan pacíficamente y si en un momento dado surgieran órdenes de aprehensión que éstas se eliminen, no es posible que caigamos en una política represora por parte del estado”,- enfatizó el munícipe.