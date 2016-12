Personal de intendencia del Hospital General Camargo ni sindicalizados y con bajas prestaciones

-Por: Redacción -Publicado el 22 de diciembre de 2016 a las 11:42 am

CAMARGO.- Muy contentas se mostraron las empleadas de intendencia del hospital general Camargo luego de que recibieron apoyos consistentes en despensas y regalos por parte de algunos regidores de la ciudad.

El portavoz de dicho agradecimiento fue el licenciado Francisco Luna Jurado, administrador del nosocomio, quien comentó que se trata de una iniciativa de los munícipes que agradece y aplaude, ya que tuvieron a bien buscar espacios donde apoyar, la señora Gabriela Terrazas, es regidora de salud y se ha estado involucrando en algunos casos de pacientes que requieren ayuda externa, en esas vueltas se dio cuenta de muchas cosas, de la situación que embarga al personal de intendencia, que directamente no pertenece al hospital general sino a una empresa particular a la cual se subroga el servicio y ellos están lejos de estar a la par, carecen de muchas prestaciones, aguinaldos quizá bajos, no hay posada para ellos, ni regalos, lo que los alentó a celebrar una pequeña fiesta y entrega de regalos la tarde de ayer, alegrarles el día a las y los 15 colaboradores de intendencia,- informó Luna Jurado.