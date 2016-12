Pasó 31 años en prisión, ¡era inocente y le dieron 75 dólares!

ESTADOS UNIDOS.- Lawrence McKinney pasó 31 años en prisión cuando era inocente de los delitos que le imputaron; al salir, sólo le dieron 75 dólares como compensación por el tiempo que estuvo dentro de la cárcel.

En 1978, McKinney fue encarcelado por los delitos de robo y prisión, recibiendo 115 años de sentencia en Tennessee. La víctima lo identificó como uno de los sujetos que ingresó a su vivienda.

Sin embargo, en 2008, las pruebas de ADN demostraron que no era el culpable. Un año más tarde, el Departamento de Correcciones de Tennessee lo dejó en libertad y le dio un cheque de 75 dólares para rehacer su vida.

“Como no tenía identificación pasaron tres meses antes de que pudiera cobrarlo”, le dijo McKinney a CNN.

Ahora, a los 61 años, McKinney busca que le otorguen una exoneración formal del gobierno que le permita recibir una indemnización de un millón de dólares.

“Todo lo que pido es que me traten de manera correcta y justa por lo que me ha pasado, no hice nada y sólo quiero que me traten correctamente”, indicó.