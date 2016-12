Oficial: Moisés Muñoz se va de América en malos términos

Moisés Muñoz anunció su salida del Club América y no lo hace en los mejores términos pues no le permitieron buscar la titularidad en el equipo lo que le pareció injusto.

Moisés deja el equipo que lo vio posicionarse como uno de los mejores arqueros de México y con el cual logró obtener dos campeonatos en 2013 y 2014, lo hace con un video de despedida y aclaró que siempre llevará al equipo en el corazón.

“El Club América vivirá en mi corazón por siempre. A la afición le agradezco profundamente el haberme apoyado”es una de las frases del portero en el video, este día así Moi hace oficial su salida.

El video fue publicado a través de su cuenta de Twitter donde directamente dijo “no me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, no me parece justo”.