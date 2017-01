Muchos padres no registran al nacer a sus hijos: Registro Civil de Camargo

CAMARGO.- El oficial del registro civil de Camargo, ingeniero Humberto Guevara Leal, informó que existe un alto porcentaje de padres de familia que no tienen la cultura de registrar de manera pronta el nacimiento de sus hijos, sino que esperan a veces años para realizar el trámite, ya cuando les causa algunos problemas.

Señaló el funcionario que esto no es privativo solamente en familias de la etnia tarahumara, si no que en todos los estatus sociales se da, es por ello que uno de los propósitos que se tienen y en coordinación con otras dependencias es instalar un módulo del registro civil en el hospital general Camargo, que antes estaba y dejó de funcionar, es necesario retomarlo porque es un beneficio para los niños recién nacidos y que por alguna situación social los padres no los registran, no presentan la identidad civil, sin la cual no existen y no tienen servicio de salud o algún otro beneficio, luego los registran extemporáneos y vienen los problemas.

-“Si vemos la estadística a nivel nacional estamos en los lugares más bajos, conlleva muchas situaciones el no registrar, por ello hay que poner las condiciones para salir de ese rezago”,- finalizó el entrevistado.