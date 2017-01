Molestos maestros porque no se les había pagado sus aguinaldos por cierre de oficinas de recaudación

CAMARGO.- Algunos maestros y directivos de escuelas se sumaron a las manifestaciones pacíficas en contra del aumento al precio de la gasolina, motivados y molestos por la negativa del recaudador de rentas y representante del gobernador en la región, el licenciado Raúl Aguilar Padilla, de quien señalaron es cosa de él el hecho de que no les entreguen los cheques correspondientes a la segunda parte del aguinaldo de 250 maestros de la región, ya que frente a él y a los manifestantes los maestros le solicitaron la valija con dichos cheques, señalando el funcionario estatal que no habían llegado.

El profesor Héctor Alejandro Navarro Barrón, señaló que en la secundaria que él dirige, la estatal 3032 pusieron a consideración del colectivo apoyar éstas manifestaciones y todos al unísono estuvieron de acuerdo en apoyar, la misma propuesta harán a paterfamilias, para manifestarse públicamente ya que ni padres ni maestros están de acuerdo en los aumentos del gobierno federal.

-“El viernes pasado recibimos la nómina de la segunda parte del aguinaldo, ante la imposibilidad de entrar a recaudación, consideramos que un edificio público no embiste a la figura del recaudador, él sigue siendo recaudador dentro o fuera del edificio, por lo tanto no entendemos la negativa de entregar los cheques en una sede alterna, por ley él no puede retener los cheques y se está arriesgando a que tomemos medidas legales y poner una denuncia, además de eso si el recaudador no está autorizado en entregar la nómina nosotros estamos listos para ir a Chihuahua y que nos lo entreguen de manera personal, no creemos que sea motivo de discusión abrir o no abrir la recaudación”,- concluyó el maestro.

Finalmente se pudo saber que ya se realizó el pago correspondiente a maestros estatales.