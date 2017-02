Manifestante detenida dice estar dispuesta morir en la raya por los camarguenses, fue diagnosticada con pre-infarto

-Por: Redacción -Publicado el 4 de febrero de 2017 a las 9:36 am

CAMARGO.- Guadalupe Domínguez, mejor conocida como “la generala”, es una de las más valientes manifestantes que fue detenida el jueves y horas después fue liberada.

Sobre cómo ocurrieron los hechos, dijo que fue un atropello del gobierno del estado,-“nunca he negado y siempre he estado en el movimiento, ese día estaba a orilla de la carretera en mi vehículo, ya habíamos liberado la carretera cuando llegaron los policías estatales, nos atacaron vilmente, nunca se nos dijo que delito se nos imputa, éste movimiento está dentro de la ley, estamos abierto al diálogo, gobierno no ha querido negociar”,- señaló “la generala”.

Añadió que está agradecida con Dios, con su familia y el pueblo de Camargo, aquí se ve el apoyo del movimiento, se puso mala en la fiscalía y no recibió una buena atención porque ni medicamento tenían, es vergonzoso decir que no tienen buen servicio médico en fiscalía y bien se pueda morir la persona.

-“Ya en Camargo me atendió un médico y me dijo que sufrí un pre- infarto a raíz de todo lo que pasé, pero mi gente bonita y mi ciudad me hacen estar así, orgullosamente les digo si quedo en la raya es por mi Camargo, lucho por Camargo, seguiré en la lucha y le hago el llamado a la gente a que se una por ésta causa justa”,- concluyó la señora Guadalupe Domínguez.