Localiza a su hijo menor de edad, después de 15 días desaparecido

CAMARGO.- Durante el fin de semana localizaron sano y salvo a un menor de 17 años de edad que se encontraba desaparecido desde hace 15 días. Su madre, la señora Ernestina Rentería informó que apenas el fin de semana había dado aviso a la autoridad, debido a que en varias ocasiones se había ido y regresaba, por problemas con el papá, que finalmente salió a buscarlo y lo encontró en casa de unos amigos en la colonia lomas del florido.

-“Tenía dos semanas sin ver a mi hijo Cecilio, estábamos ya muy angustiados, se estaba quedando rumbo al libramiento en la colonia lomas, la ciudadanía me comunicó donde andaba él, fue mi esposo por él a traerlo, ya van varias veces que se sale, en tres ocasiones se me ha desaparecido, por diferencias con mi esposo es que se va, ya hemos platicado con mi hijo y le he dicho que no se vaya, yo como madre de familia pienso lo peor, como están las cosas, accidentes, homicidios y esos pensamientos vienen a mi mente”,- comentó la atribulada mujer.

La humilde dama aprovechó para pedir el apoyo a la ciudadanía, ya que dos de los cuartos de la humilde vivienda en obra negra en donde vive, no tiene piso de cemento, es la pura tierra, para si alguien quiere donar material, incluso alimentos, ya que atraviesan por una situación muy difícil, la dirección es calle Ramón Aguilar entre cuarta y quinta colonia quinta gracia.