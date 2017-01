Gloria Trevi llama burros a sus detractores por sus errores ortográficos

Gloria Trevi comenzó este 2017 con el pié izquierdo en las redes sociales, ya que gracias a sus tremendos “horrores ortográficos” terminó envuelta en un gran escándalo.

Y es que lo que parecía ser un hermoso mensaje de fin de año, terminó siendo el hazme reír del Twitter entero.

Al parecer, ‘La Trevi’ no se percato de su error, pues la palabra “abrazos”, va sin ‘h’, sin embargo, los usuarios no la perdonaron y no permitieron pasar desapercibido el grave error.

Las críticas iban en aumento conforme Gloria se defendía y llamaba “Burros” a sus detractores, y es que en cada tuit publicado cometía más y más errores ortográficos.