Esto estrenará Netflix en febrero

Netflix dio a conocer los estrenos que tendrá para el mes de febrero, entre lo que destaca la serie Santa Clarita Diet.

La serie original Santa Clarita Diet, con Drew Barrymore, sobre un par de agentes de bienes raíces y su intensa vida en un suburbio en Los Ángeles, es el estreno estelar del servicio de streaming, el 3 de febrero.

1 de febrero

Brooklyn Nine-Nine (temporada 3)

México diseña by ELLE (temporada 1)

Historias cruzadas

Thor: The Dark World

Heroes Wanted

Equals

Fruitvale Station

Riddick

20 Feet From Stardom

Ashley Madison: Sex, Lies, and Cyber Attacks

The Hurt Business

Cobain: Montage of Heck

My Little Pony Equestria Girls: Legend of Everfree

2 de febrero

Crímenes americanos: El caso O.J. Simpson

3 de febrero

Santa Clarita Diet (serie original de Netflix)

Imperial Dreams (original de Netflix)

5 de febrero

Los herederos

7 de febrero

Michael Bolton’s Big, Sexy Valentine’s Day Special

8 de febrero

Tiempos felices

10 de febrero

David Brent: Life on the Road (original de Netflix)

Abstract: The Art of Design (temporada 1, original de Netflix)

14 de febrero

White Nights (serie original de Netflix)

Girlfriend’s Day

El alien y yo

The Theory of Everything

Project Mc² Valentine’s Day Special

15 de febrero

Supernatural (temporada 11)

17 de febrero

Chef’s Table (temporada 3, original de Netflix)

Dragones: Carrera al borde

20 de febrero

Billions (temporada 2)

Cuando te encuentre

21 de febrero

Trevor Noah – Afraid of the Dark

24 de febrero

The Sound of Your Heart (serie original de Netflix)

Ultimate Beastmaster (serie original de Netflix)

I Don’t Feel at Home In This World Anymore (original de Netflix)

Las leyendas

VeggieTales in the City

25 de febrero

Bellas de noche