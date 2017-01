Estiman severos daños para el campo en Camargo si no hace suficiente frío

CAMARGO.- El presidente de la asociación agrícola, Alonso Portillo Serrato consideró que no ha hecho suficiente frío en ésta temporada, por lo que no se no hacen suficientes horas frío que se requiere, enfrentarán severos problemas en el campo.

Indicó en entrevista que como productores están muy preocupados por el clima, ya que no ha querido hacer frío, se está poniendo peligroso para la brotación del nogal, pueden brotar antes o se pueden quedar sin brotar como debe de ser porque no han tenido la dormancia necesaria, a falta de frío pueden brotar con tiempo anticipado, bajaría la producción, una helada tardía acabaría con el cultivo principal de la ciudad que es el nogal y brota una sola vez al año y estaríamos con serios problemas en la producción de éste 2017.

-“Aplicando los productos apropiados nos ayudarían en la preparación de los nogales, estamos a muy buen tiempo, acabamos de entrar al invierno, probablemente se alarguen los días de frío, se necesitan de 500 a 600 horas frío y llevamos pocas, casi no ha bajado de cero grados la temperatura, esperamos que éste año sea mejor que el 2016, donde al sector nogalero le fue bien, hubo producciones buenas de cantidades, calidades bajas pero los precios fueron excelentes”,- destacó el líder de los labriegos.