Esta es la llamada al 911 que alertaba muerte de Juan Gabriel

Un hombre que encontró a Juan Gabriel inconsciente en su casa de Santa Mónica, en Estados Unidos, intentó salvarlo y llamó al 911 para solicitar auxilio a las autoridades.

La llamada fue hecha alrededor de las 11:00 horas del domingo 28 de agosto y tuvo una duración de cerca de siete minutos.

Primer Impacto obtuvo la transcripción de seis páginas de la llamada, sin embargo, autoridades que proporcionaron la información tacharon información relevante.

“Necesito una ambulancia. Es una súper, súper emergencia”, dijo el hombre que llamó al 911.

Después de preguntarle la edad de Juan Gabriel y la dirección, la operadora, de apellido Castro, anunció que los paramédicos ya estaban en camino. “¿Está la puerta sin llave o abierta?”, preguntó.

La operadora también le indicó al hombre que la mantuviera en la línea para ayudarle si necesitaba algo en tanto llegaban paramédicos.

911: ¿Quiere que le diga qué hacer?

Acompañante: Sí

911: ¿Está él en la cama o en el piso?

Acompañante: Señora, no puedo, no puedo hablar con usted, ¿ok? Necesito que envíe una ambulancia.

911: Ya los paramédicos van en camino, señor.

Acompañante: Ok, ok, adiós.

[Pausa larga][Se corta la llamada]

Luego, hay otra llamada.

“Hola, estoy llamando de los paramédicos. ¿Necesita instrucciones?”. A lo que respondió, “señora, no hay manera”.

Según la transcripción, Juan Gabriel estaba en el suelo al momento de la llamada, y había otra persona en el apartamento, pues la operadora escuchó ruidos y conversaciones.