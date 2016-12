Esposo de La Bodoquito la alcanza en el cielo

Hace tres meses la comediante María Dolores Salomón, mejor conocida como “La Bodoquito”, perdió la vida a los 63 años tras permanecer 12 días hospitalizada.

Lamentablemente este 20 diciembre sólo 3 meses de la muerte de la actriz, su esposo don Rafael Gónzalez Aguilar, murió a causa del cáncer que padecía en los dos pulmones.

Don Rafael y “La Bodoquito” tenían 47 años de casados, mismo tiempo que la actriz estuvo vigente hasta su muerte.

“La Bodoquito” en vida siempre externó su deseo de morir antes que su esposo y la vida separó su despedida sólo por algunos meses.

“No quería soportar esa parte y me dijo ‘me voy a ir yo primero antes que tu papá’, ella lo presentía desde hace dos semanas. Ya lo deseaba, lo quería. Se platicó mucho, me decía ‘preocúpense por mí, no por tu papá’. Siento que ya lo sentía, su cuerpo ya estaba cansado y tenía ánimos aunque cuando la máquina ya no funciona, ya no”, expresó la hija de ambos, Gabriela, al morir su mamá.

Lilí Brillanti, fue quien confirmó la noticia de la muerte de don Rafael por medio de su cuenta de Twitter.