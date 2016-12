Entrega gobierno mexicano lista de canciones autorizadas a Gerardo Ortiz

El 2016 no ha sido el mejor año para Gerardo Ortiz, pues además de protagonizar un escándalo gracias a un vídeo muy agresivo hacia las mujeres, ahora el gobierno de México le condiciona sus conciertos, pues para dejar que el cantante se presentara en el estado de Sinaloa, las autoridades locales le informaron las canciones que podía y no podía incluir en sus conciertos.

“gracias a Dios nos dieron la oportunidad de cantar algunos de los éxitos. De hecho, nos dieron una lista que iba desde Damaso, Quien se anima, El cholo, El amigo, El General y el corrido de amado carrillo, el que hice según para la serie”.

La medida de las autoridades hacia Ortiz no es la primera que se emprende al género de los narco corridos. Solamente este año, el estado de Sinaloa ha vetado a grupos como Calibre 50 y al cantante Roberto Tapia.

En entrevista para un programa televisivo, Gerardo lamentó este tipo de restricciones por parte de los gobiernos. “yo creo que por la situación que vive en México, somos nosotros los que salimos perjudicados. Nosotros no hacemos nada malo, más que cantar y me parece muy triste que no dejen que la música llegue a diferentes partes”.