En la Presa La Boquilla se comenzará a extraer agua el 1 de marzo

-Por: Redacción -Publicado el 7 de febrero de 2017 a las 9:18 am

CAMARGO.- El 1 de marzo se abren oficialmente las compuertas de la presa la boquilla, iniciando así el ciclo agrícola 2017,- informó el presidente de la asociación agrícola, Alonso Portillo.

Dio a conocer que la presa se encuentra actualmente al 92% de su capacidad, muy buen nivel, pero ello no significa que les calendaricen los riegos al cien por ciento, sino que hay que seguir cuidando el agua porque no se sabe aún si éste años será llovedor, de hecho no se han presentado lluvias en invierno.

-“El 1 de marzo inicia el ciclo agrícola primavera- verano, que termina en el mes de septiembre, no nos han dado el plan de riegos, no será el cien por ciento a pesar de su nivel, lo que nos den es importante para regar y tratar de cuidar el agua, esperemos se presenten las lluvias para que la presa vuelva a recuperarse y quede en buenas condiciones para el 2018”,- expresó el líder de los labriegos.

Dio a conocer que por cuestión de filtraciones, evaporación, aire que también es erosión la presa ha bajado bastante, poco más de 30 millones de metros cúbicos, le faltan 200 millones de metros cúbicos paras que se llene, parecido a lo que le cabe a la presa las vírgenes, pendiente de llenar, pero va a abrir con buen porcentaje,- concluyó Portillo Serrato.