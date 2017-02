El presidente Arturo Zubia estuvo con nosotros desde que nos detuvieron hasta que nos liberaron: Manifestante detenida

CAMARGO.- Una de las manifestantes detenidas, afirmó que el presidente municipal de Camargo, Arturo Zubia Fernandez estuvo con ellos desde el día primero al día 2 de febrero, en que se llevaron a cabo las detenciones.

Fue el día primero de febrero que se detuvieron 3 personas, por lo que el presidente Arturo Zubia acudió a la Fiscalía General del Estado en la capital del estado para pedir la liberación de estas personas.

Sin embargo, el día 2 de febrero, se realizó una segunda detención de por lo menos 7 personas más, los cuales también fueron llevados a la capital del estado. Entre estos detenidos se encontraba Guadalupe Domínguez, mujer que dijo que el edil camarguense estuvo con ellos hasta que fueron liberados.

“Me gusta reconocer y darle las gracias a Arturo Zubia por su colaboración con nosotros, dio su palabra y la cumplió… él entro conmigo (a los separos) y me dijo, -Lupe no me voy hasta que no me los lleve-“, dijo Guadalupe Domínguez.

Finalmente los manifestantes de Jiménez, Saucillo y Camargo fueron liberados gracias a las negociaciones de los licenciados Francisco Barajas y Palma, así como el apoyo del único presidente municipal que acudió a Chihuahua, Arturo Zubia Fernandez.