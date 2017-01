Discriminan a Adriana Fonseca por acento latino

La actriz Adriana Fonseca compartió en sus redes el caso de racismo por el que pasó durante un casting en Estados Unidos debido a su acento latino.

La actriz reaccionó molesta ante el caso de discriminación que vivió al asistir a un casting en Estados Unidos pues con sólo decir su nombre, la persona encargada le pidió salir del lugar y ya no le dio oportunidad de intentarlo.

Para el comercial debía decir unas líneas, además de su nombre pero a Fonseca no le permitieron terminar con el argumento de que tiene “Thick accent” (un acento muy marcado) a lo que ella respondió que en el diálogo no se notaba pero no le dieron oportunidad de continuar.

“Les abro mi corazón, hoy viví una de las experiencias más fuertes en mi carrera. Tenía un casting para un comercial, con algunas líneas en inglés, las cuales preparé… El señor de la cámara me pidió dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente gente me dijo que tenía “thick accent” claro cómo no, mi nombre en estilo gringo está difícil, pero ni siquiera me escuchó decir las líneas” fue lo que comentó.

Agregó que “no se vale humillar y ser racista. Yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más, soy guerrera; pero si necesitamos un mundo mejor. #forabetterworld” y puntualizó que no trataba de mostrarse como víctima sino que quería explicar lo que pasó.