Día del policía en Camargo pasó desapercibido por manifestaciones, ahora el festejo podría cancelarse

CAMARGO.- La autoridad dio a conocer que es muy probable que no se realice el evento tradicional del día del policía, que incluye cena y baile y cuyo día se celebró el 2 de enero y que se pretendía realizar éste miércoles, lo anterior debido a que la ciudad está viviendo varias manifestaciones, entonces no se puede quedar descuidada.

Marco Antonio Ortega Vásquez, comandante, informó que se tiene programado el festejo para éste miércoles, sin embargo es posible que se tenga que suspender por la cuestión de las manifestaciones y toma de edificios. –“La orden de la superioridad es de no represión, solo acuden los elementos como prevención para que no se desate violencia, en el caso del saqueo que hubo en la gasolinera el gallo, solo recibimos el reporte y se desalojó a las personas pero no interpuso la empresa querella”,- concluyó.