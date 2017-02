Denuncian licitación amañada en el DIF Estatal por 200 millones

CHIHUAHUA.- Empresarios chihuahuenses denunciaron licitación amañada en el DIF Estatal,con bases “dirigidas” a empresa del DF, quien surtirá de despensas a la institución hasta por 200 millones de pesos.

Hoy, los empresarios acudieron al DIF Estatal para ir a la junta de aclaraciones, sin embargo, denunciaron los empresarios que no les dieron oportunidad de aclarar las dudas, lo que representa violación a la ley.

Según indicaron, la junta de aclaraciones estaba programada para este día a las 9:30 horas en la Sala de Juntas del DIF estatal, pero ésta comenzó a las 9:45 en otro sitio.

Agregaron que dicha reunión terminó a las 9:47 horas y 1 minuto después los integrantes del comité de adquisiciones dejaron el lugar.

Asimismo denunciaron que la licitación está armada para que la gane empresa de fuera del estado de Chihuahua.

Los empresarios señalaron que en anteriores licitaciones del DIF el Grupo Cosmo, a la cual le diseñaron las bases a modo, nunca participó anteriormente en este tipo de ejercicios, por lo que les parece sospechoso que en su primera incursión las bases sean para ellos.

Ejemplificaron que alimentos que no pedían anteriormente como ejote son los que pidieron en esta ocasión en las bases, además que la empresa participante debe de cumplir con ciertos ISOS, requisito que anterior no solicitaban ya que los empresarios de despensas no producen ni empacan productos, sólo compran y distribuyen.

Afirmaron que presentarán amparo para parar la licitación y que la autoridad competente investigue la situación.