Critican al Bebeto por exceso de maquillaje y responde

El Bebeto fue blanco de críticas en redes sociales debido a que compartió una imagen donde se le ve muy maquillado, a lo que respondió que fue necesario para la grabación de un video.

El Bebeto estuvo en el ojo del huracán cuando decidió compartir una imagen durante la grabación del video homenaje a Valentín Elizalde, ante lo que respondió que es necesario usarlo para grabaciones en HD o 4K.

Los comentarios que recibió fueron tanto a favor como en contra en los cuales se podía leer: “Has tutoriales de maquillaje buchón jajajajaja”(sic), “¿Qué tono es tu maquillaje? Lo he estado buscando y no lo encuentro en el catálogo”.

Mientras que quienes lo defendían respondieron: “Cuanta ignorancia. En los diversos comentarios que expresan. Es necesario en las filmaciones de vídeos y en la producción. Pero como siempre no están agusto si no critican al prójimo”, “Entiendan lo maquillaron para su video ya dejen de criticar”, “Maquillado o no estas re chulo”.

Mientras que el cantante parece haberlo tomado de la manera más relajada posible pues en sus redes publicó: “Plebes ando makillado pk asi es pa todos los videos ahi disculpen eso del makillaje no me gusta pero asi esto animo jajajajajaja bonito dia”(sic).