Charlie Sheen pide a Dios que ¡se lleve a Donald Trump!

El actor estadounidense Charlie Sheen encendió las redes sociales al publicar un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que le pide a Dios que Donald Trump sea la próxima figura pública que se lleve el 2016.

“Querido Dios: ¡Que Trump sea el siguiente, por Favor!”, escribió el histrión.

a publicación del exprotagonista de Two and a Half Men, que cuenta hasta el momento con más de 91 mil me gusta y 47 mil retuits, provocó un sinfín de comentarios, pues mientras unos lo apoyaron, otros lo consideran inapropiado por desear la muerte a otra persona.

Ante ello, Charlie Sheen respondió con otro tuit:

“La reacción de los medios por el tuit de anoche es emblemática del temor panorámico, cubierto dramáticamente y despreocupadamente, a través de todas y cada una de las expresiones de esperanza o alegría, que ahora nos atrevemos a publicar o impartir y, por cierto, estaba hablando con Dios, no con ustedes”.