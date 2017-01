Chapo molesto; quiere iniciar juicio político vs Peña y Osorio Chong

MÉXICO.- La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán buscaría promover un juicio político contra el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Esto por considerar que los derechos del narcotraficante han sido pisoteados tanto en prisión como al momento de interponer amparos, pues estos son retrasados.

Y es que se retrasó otros seis meses el caso de Guzmán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir su extradición a Estados Unidos.

Adicionalmente, abogados denunciaron tocamientos incómodos hacia Joaquín Guzmán Loera, en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, donde permanece desde mayo del año pasado.

“Me están sobando (cuando me revisan). Me aprieta y eso ya me molestó”, dijo El Chapo a una abogada.