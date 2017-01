Aún no hay denuncia formal por supuesto intento de robo de niña en Camargo: MP

CAMARGO.- El coordinador de ministerios públicos, licenciado Fernando Ruvalcaba Durazo, informó sobre el caso de un supuesto intento de robo de una niña hija de una de las líderes de los manifestantes cuando era llevada al kínder. Indicó que son asuntos muy delicados porque las privaciones de la libertad de menores suceden en distintas partes del país, aquí afortunadamente no ha sucedido.

-“Eso se ventiló en las redes sociales por una madre angustiada, causando alerta en la población, lo delicado es que no teníamos conocimiento porque aquí a ministerio público no vinieron, vía mensaje contacté a la madre de la menor, me puse a sus órdenes, me agradeció y dijo que se comunicaría pero hasta ahora no lo ha hecho, la invité a interponer la denuncia para prevenir como para combatir éstos hechos, pero no ha acudido, no ha puesto denuncia, yo me estoy coordinando con seguridad pública ya que ellos atendieron el caso, solo que ellos tienen otra narración distinta a lo que se ventiló”;_ expresó el funcionario estatal.

Añadió que la abuela de la niña comentó a la policía que llevaba a su niña al kínder, se le soltó y se atravesó a un carro, se detiene el conductor pero no se quiso robar a la niña, queremos que se aclare y dar una información bien y no nos gustaría que esto llegara a suceder,- expresó el jefe policiaco.