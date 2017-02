Así se emociona niña al saludar a Corral

CHIHUAHUA.- El gobernador Javier Corral convivió brevemente con niños de la primaria Salvador Allende y compartió imágenes donde niña mostraba su gran emoción.

En Facebook el mandatario estatal dijo:

Esta mañana fui abordado en el Palacio de Gobierno por un grupo de alumnos de la primaria Salvador Allende, con enorme alegría los saludé y les reiteré que ellos no son sólo el futuro de nuestro estado, sino también son nuestro presente. Mi empeño es para que su futuro no dependa de la suerte, y para que su circunstancia no sea su destino, no tengan duda que nuestro gobierno trabaja todos los días para que así suceda.

Asimismo posteó en la red social las fotos donde los menores lo saludan, con la menor cuya expresión no tiene precio al conocer al gobernador.

No pasa todos los días, y los niños no conocen todos los días a alguien en persona de quien han oído hablar o que sólo han visto en imágenes y noticias.

Maestros tuvieron permitieron la convivencia para luego seguir con sus actividades en el Centro Histórico.

Javier Corral mostró otras fotos donde aparecen las decenas de menores y los profesores y encargados del “tour”.