Así quedó Ronda Rousey tras 48 segundos de golpes

La brasileña defendía el título de Peso Gallo por primera vez y no paró de golpearla con el puño, hasta que el réferi tuvo que parar la pelea a los 48 segundos.

Rousey se retiró del octágono sin mencionar palabra alguna. “Ahora va a retirarse y va a ir al cine a hacer un montónde dinero”, señaló Nunes ante la actitud de su rival.

Éste era el regreso de Ronda tras la brutal caída que tuvo hace trece meses ante Holly Holm, por lo que el público esperaba más de la luchadora.

