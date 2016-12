Adulta mayor esta perdiendo la vista, solicita ayuda a la ciudadanía

CAMARGO.- La señora Francisca Hernández De Rangel, ampliamente conocida como “doña Kika” en la colonia revolución y sus alrededores, es una adulta mayor que está perdiendo su vista y no tiene recursos económicos para su tratamiento médico, es por ello que hizo un llamado a la ciudadanía para que le brinden el apoyo correspondiente.

Informó que está perdiendo la vista pero no es por la diabetes ni por un golpe que se dio en la cabeza, es por otra cosa, según el reporte de los médicos, el problema es porque le cayó azúcar en los ojos.- “En el seguro social de Camargo no me han hecho nada, por eso me estoy atendiendo en otra parte, pero no cuento con recursos, he gastado mucho en estudios, consultas, viáticos, mis hijos me apoyan en lo que pueden, no tienen trabajo estable, los estudios me están saliendo muy caros, tengo que ir hasta Chihuahua, me hicieron una resonancia de 4 mil pesos, sinceramente ya no podemos”,- expresó la acongojada adulta.

-“Me tengo que hacer unos análisis aquí, que me cuestan 400 pesos, otra resonancia y estudios, me cuestan 4, 100 pesos, pero lo que en éstos momentos más me urge es un medicamento llamado meticortén de 50 miligramos y es caro, por si alguien me quiere ayudar, vivo en la calle batalla de Torreón número 205 en la colonia revolución o al teléfono 648 109 22 84, ya perdí la vista en uno de mis ojos, solo uno es que se puede salvar”,- finalizó la entrevistada.